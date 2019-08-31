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    الوطنية للصحافة توافق على إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع

    02:01 م السبت 31 أغسطس 2019
    الوطنية للصحافة توافق على إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع

    الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر

    كتب- مصطفى علي:

    وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

    وشكلت الهيئة لجنة قانونية، بحسب بيان، فحصت شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.

    الهيئة الوطنية للصحافة إبراهيم الغمري الشركة القومية للتوزيع

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