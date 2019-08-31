مجلس الوزراء يقرر إتاحة التصرف في عقارات الدولة بالأمر المباشر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصاد اليوم،السبت، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019، والذي ينص على أن يكون التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، طبقا لأحكام المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما نص القرار على أن تتولى الجهة الإدارية طالبة الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من قيام حالة الضرورة التي تقتضي التعامل على العقارات بالاتفاق المباشر لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وتوافر الكفاءة الفنية والمقدرة المالية وحسن السمعة في الشخص أو الجهة المطلوب التعامل معها

كما نصت الإجرارات على توفر مبررات طلب الترخيص بالتعامل بالاتفاق المباشر.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: