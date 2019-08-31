يتناول جميع الحضارات.. "وزيري": متحف طنطا منارة ثقافية

كتب- محمد عاطف:

أعرب الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بافتتاح متحف طنطا القومي؛ نظرًا لأنه أغلق منذ ١٩عامًا، مؤكدًا أن المتحف يعد منارة ثقافية لها أهمية خاصة في منطقة الدلتا.

وقال "وزيري"، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن هذا المتحف له خصوصية يتفرد بها كونه يتناول جميع الحضارات التي مرت على مصر منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى الآن، من خلال ٢٠٠٠ قطعة أثرية مهمة.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن أهمية متحف طنطا ترجع إلى أنه أحد أقدم المتاحف في مصر كلها، وأنشئ في مطلع القرن الماضي، ثم توقف، وأعيد افتتاحه مرة أخرى إلا أنه توقف منذ قرنين من الزمان، لتعيده الوزارة من جديد عبر أحدث إنشاءات يشهدها المتحف في تاريخه.

ولفت وزيري، إلى أن المتحف سوف يلقي الضوء على تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين، ومنها الموالد في العصر المصري القديم، مثل عيد الأوبت ومولد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ومولد شيخ العرب السيد بمدينة طنطا، وأيضًا مولد السيدة العذراء والسيد البدوي.