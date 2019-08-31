  • عاجل:الزمالك يكتسح الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لكرة اليد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    يتناول جميع الحضارات.. "وزيري": متحف طنطا منارة ثقافية

    12:45 م السبت 31 أغسطس 2019
    يتناول جميع الحضارات.. "وزيري": متحف طنطا منارة ثقافية

    متحف طنطا

    كتب- محمد عاطف:

    أعرب الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بافتتاح متحف طنطا القومي؛ نظرًا لأنه أغلق منذ ١٩عامًا، مؤكدًا أن المتحف يعد منارة ثقافية لها أهمية خاصة في منطقة الدلتا.

    وقال "وزيري"، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، إن هذا المتحف له خصوصية يتفرد بها كونه يتناول جميع الحضارات التي مرت على مصر منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى الآن، من خلال ٢٠٠٠ قطعة أثرية مهمة.

    وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن أهمية متحف طنطا ترجع إلى أنه أحد أقدم المتاحف في مصر كلها، وأنشئ في مطلع القرن الماضي، ثم توقف، وأعيد افتتاحه مرة أخرى إلا أنه توقف منذ قرنين من الزمان، لتعيده الوزارة من جديد عبر أحدث إنشاءات يشهدها المتحف في تاريخه.

    ولفت وزيري، إلى أن المتحف سوف يلقي الضوء على تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين، ومنها الموالد في العصر المصري القديم، مثل عيد الأوبت ومولد سيدي أبو الحجاج الأقصري، ومولد شيخ العرب السيد بمدينة طنطا، وأيضًا مولد السيدة العذراء والسيد البدوي.

    متحف طنطا مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار

    الخبر التالى:

    الإسكان تعلن تنفيذ 51 ألف شقة لمحدودي الدخل بحدائق أكتوبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان