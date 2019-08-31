وزير الآثار يعلن فتح متحف طنطا القومي مجانا لمدة أسبوع

كتب- محمد عاطف:

أعلنوزير الآثار، خلال كلمته في افتتاح متحف طنطا القومي، عن فتح المتحف مجانا للجمهور لمدة أسبوع، احتفالا بافتتاح المتحف الذي تم إغلاقه لمدة 19 عاما.

كما اعتذر الوزير عن إغلاق المتحف طوال هذه المدة الطويلة، قائلا: أعتذر باسم وزارة الآثار لأهالي محافظة الغربية على إغلاق المتحف في السنوات الماضية.

وأضاف: لقد بذلنا جهدا كبيرا لإعادة افتتاح المتحف الذي يخدم إقليما مهما في مصر، خاصة أن المتحف يجمع آثارا اكتشفت في محافظة الغربية لكل العصور التي مرت على مصر، بما لها من خصوصية، لأنه أقدم متحف إقليمي تم إنشاؤه في مصر عام 1913، ويمثل أهمية كبرى للمحافظة لأنه سيعمل على خلق مناطق جذب سياحية جديدة بها، إضافة إلى نشر الوعي الأثري لد أبناء المحافظة.​