كيف يجرى تقييم الموظفين؟ 3 عقوبات في مدونة السلوك والأخلاقيات

كتب- محمد سامي:

كشفت مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢، آلية تقييم الموظفين ومعاقبتهم على الأداء الضعيف.

وأوضحت المدونة، التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي، أن الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتالين بمرتبة ضعيف سيعرض أمره على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى في ذات المستوى الوظيفي لمدة سنة.

وأضافت: إذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 71 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.​