"نسمات هوائية جميلة".. الأرصاد تعلن طقس أول أسبوع في سبتمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم وغدا تشهد تحسنا في أغلب الأنحاء، ووجود نشاط خفيف للرياح أغلب الفترات يخف من حدة الحرارة ويعطي نسمات هوائية جميلة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، السبت، أن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة، وتتراوح على مناطق الصعيد بين 36 درجة وحتى 40 درجة.

وتابع: نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، وتتراوح بين 80 و85 %، و90% على المناطق الساحلية، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة يجعل المواطن يشعر بتحسن في حالة الطقس.

وتوقع شاهين، أن تستمر نسب الرطوبة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك تتحسن الأحوال الجوية على أغلب المناطق نتيجة انخفاض نسب الرطوبة لأول مرة.

وأكد شاهين وجود نشاط للرياح في جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.