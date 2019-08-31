"إسكان النواب" تعلق على إصدار وزارة الإسكان كتيب توعية بشأن "مخالفات البناء"

كتب- أحمد علي:

وصف المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مبادرة وزارة الاسكان والمرافق، بشأن إصدار كتيب خاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بأنها خطوة إيجابية ممتازة لأنها تهدف لتوعية المواطنين بجميع الإجراءات الخاصة بالتصالح والرد على أي استفسارات تخصهم، وكذلك الجهات الإدارية المختصة إضافة أنه سيتاح لجميع المواطنين على الموقع الرسمي ويوزع على جميع لجان التصالح في المحافظات حرصًا على تصحيح الأوضاع المخالفة وتقنينها واستفادة المواطنين من مزايا قانون التصالح لإنهاء أي نزاع قضائي قائم في هذا الشأن.

وأكد المهندس علاء والي، في بيان، السبت، أن وزارة الإسكان والمرافق تهدف من خلال هذا الكتاب إلى توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون ومزاياه لكي يبادر كل مواطن وقع بحقه مخالفة بناء لكي يبادر ويقنن وضعه في ضوء هذا القانون بكل سهولة ويسر وحفاظًا على حقه قبل انتهاء المدة المحددة، والحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة التي تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين، الأمر الذى يحتاج إلى تسليط الضوء عليه إعلاميا بكثافة شديدة، بهدف توعية المواطنين وإرشادهم لتقديم طلبات تصالح وتوفيق أوضاعهم، وبالتالي فإن وزارة الإسكان راعت ذلك من خلال مبادرتها بإصدار كتيب في هذا الشأن حفاظاً على مصلحة المواطنين.​