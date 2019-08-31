حدث ليلًا| تسجيل رغبات تنسيق الدور الثاني.. واتفاق مبدئي مع مدرب الأهلي

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على المستوى المحلي والدولي.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 31 أغسطس الجاري، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 هـ.

كشف مصدر مسئول من داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر على قيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويرصد مصراوي، أبرز أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات 18 موقعًا إلكترونًيا بسبب "مدرسة بورسعيد"

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا الأحد المقبل؛ لمناقشة مخالفات التغطية الإعلامية للواقعة المعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد"، بناءً على تقارير لجنة الرصد بالمجلس.

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"الإفتاء" تحسم الجدل.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 31 أغسطس الجاري، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 ه.

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"بيتكلم خفيف وببطء".. شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث المروع

كشف صابر زكي شقيق عمرو زكي لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك المعتزل، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لشقيقة بعد تعرضه لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي، مضيفًا أن متواجد معه الأن في المستشفى الجوي بالتجمع.

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خاص| ابنة نجيب محفوظ: الحديث عن فسخ العقد مع دار الشروق سابق لأوانه

أكدت أم كلثوم نجلة الأديب الكبير نجيب محفوظ، أن الحديث عن فسخ العقد بيني وبين دار الشروق التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية لأعمال أبي هو أمر سابق لأوانه لأن العقد بيننا مازال مستمر لأكثر من عامين مقبلين، وسوف أبحث في هذا الأمر في أوانه وليس الآن.

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"جنيه واحد".. قصة أول أجر حصل عليها نجيب محفوظ

تأتي أهمية الأديب الراحل نجيب محفوظ، الذي حلت ذكرى وفاته الثالثة عشر أمس الجمعة، كونه أول روائي عربي حائز على جائزة نوبل في الآداب، بعد رحلة طويلة من الإبداع بدأها من أربعينيات القرن الماضي، وحتى 2004.

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ضمن صفقة الـ1300.. "السكة الحديد": وصول أولى العربات الجديدة في سبتمبر

يشارك المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ووفدًا من الهيئة، في المعرض الذي تنظمه شركة ترانس ماش هولدينج الروسية المصنعة للـ1300 عربة الجديدة.

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1.53 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك السخنة خلال يوليو

أفرجت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبدالنعيم، خلال شهر يوليو الماضي عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 12889 حاوية، وأغلبها عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -غزول - خيوط)، وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها واكسسوار محمول ولعب أطفال.

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تنسيق الجامعات 2019| بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019؛ لتسجيل رغباتهم في الفترة من اليوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

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موقع التنسيق يفتح باب تسجيل طلاب الدور الثاني

فتح موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019؛ ويستمر حتى يوم الأربعاء 4 سبتمبر المقبل.

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​الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على ناقلة نفط إيرانية كان محور خلاف دبلوماسي وأطلق سراحها مؤخرا في جبل طارق، حسبما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن.

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​بومبيو: الثقة في ظريف "خطأ" فيما تتجه ناقلة النفط الإيرانية إلى سورية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الجمعة إنه "كان خطأ كبيرا الثقة" في وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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انتحلوا أسماء مسيحية.. تفاصيل تزوير خلية إخوانية لدخول دول الخليج

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن بعض أعضاء الإخوان المسلمين دخلوا الكويت، منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.

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ترامب: رسوم جمركية جديدة على واردات صينية اعتبارا من الغد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين.

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إدارة الطيران الأمريكية بحاجة لوقت لمراجعة شهادة "بوينج 737 ماكس"

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها بحاجة إلى مزيد الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات بوينج 737 ماكس.

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رئيسة الوزراء الكندية السابقة تتمنى أن يضرب الإعصار منتجع ترامب

قدمت رئيسة الوزراء الكندية السابقة كيم كامبل اعتذارها، الجمعة، بعد أن أثارت جدلا واسعا في كندا والولايات المتحدة، وغردت على (تويتر) قائلة إنها تأمل في أن يضرب الإعصار "دوريان" منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مار لاجو" في ولاية فلوريدا.

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الرئيس التونسي المؤقت يقرر تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من 3 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.

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"تولى ملفات الحدود السعودية اليمنية".. من هو فهد العيسى رئيس الديوان الملكي؟

أصدر الديوان الملكي السعودي، أمرًا بتعيين فهد بن محمد العيسى، رئيسًا للديوان الملكي الجديد.

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"اتفاق مبدئي".. مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي خطوات التعاقد مع فايلر

كشف مصدر مسئول من داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر على قيادة الفريق في الموسم الجديد.

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