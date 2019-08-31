"وثيقة رسمية".. الزراعة توضح مدى تأثر القمح الروسي بالانفجار النووي

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الإدارة تسلمت وثيقة رسمية من مكتب التمثيل التجاري المصري بروسيا تفيد بسلامة القمح الروسي المورد إلى مصر عقب الانفجار النووي، مشيرًا إلى أن الوفد زار مناطق الشمال والوسط وعدد من الصوامع وتم عمل تقرير حول مدى التأثر القمح بالإشعاع.

وأكد "العطار"، لمصراوي، أن الفحص الكامل جرى من قبل مهندسي الحجر الزراعي بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية للوقوف على الحالة الصحية للشحنات الموردة، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي لا يتوانى عن رفض أى شحنة مخالفة سواء بها إشعاع أو مصابة بفطر الأرجوت.

وأشار إلى التنسيق والتواصل بشكل مستمر مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي للإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تصدير أي منتجات زراعية تحتوى على إشعاع إلى المؤانى.

وتبلغ واردات مصر من القمح الروسي نحو 9.6 مليون طن بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2018، وفي الفترة خلال يناير – يونيو 2019 استوردت مصر من روسيا 2.3 مليون طن بقيمة 512 مليون دولار.