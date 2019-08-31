السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع اليابان

يوكوهاما- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /السبت/ اعتزاز مصر (حكومةً وشعباً) بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيداً بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان، مؤكدا في الوقت ذاته اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وأعرب الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم في مدينة يوكوهاما اليابانية بناتسو ياماجوشي، رئيس حزب "كوميتو" (الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان) - عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، ويهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس حزب (كوميتو) أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، حيث أكد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وقد أعرب رئيس حزب (كوميتو) عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً - في هذا الصدد - بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.