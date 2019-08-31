1.53 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك السخنة خلال يوليو

كتب- طه عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبدالنعيم، خلال شهر يوليو الماضي عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 12889 حاوية، وأغلبها عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -غزول - خيوط)، وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها واكسسوار محمول ولعب أطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة، عن هذه الشهادات الواردة 412 مليون و 999 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و115 مليون و806 ألف جنيه، والغرامات المحصلة لصالح وزارة التجارة 2 مليون و 771 ألف جنيه وغرامات أخرى ٧٧ ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها خلال شهر يوليو 2019 من جمارك السخنة 875 شهادة بعدد حاويات 9921 بقيمة إجمالية 624 مليون و618 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019 حوالى مليار و533 مليون و 278 ألف جنيه.