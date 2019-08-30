تمهيدًا لافتتاحه نهاية العام.. وزير الآثار يتفقد متحف الغردقة (صور)

كتب - محمد عاطف:

تفقد وزير الآثار، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، الجمعة، آخر مستجدات الأعمال بمتحف الغردقة والتي شملت قاعات العرض المختلفة بالمتحف والأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمبني ومسار الزيارة والتجهيزات اللازمة لوضع نظم الإضاءة والتأمين تمهيدًا لافتتاحه آخر العام الجاري.

رافقهما خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، والدكتور محمود مبروك استشاري سيناريو العرض المتحفي بالوزارة.

وأبدى وزير الآثار بعض الملاحظات ووجه بسرعة تنفيذها، كما اجتمع بفريق العمل المنفذ لأعمال تجهيزات المتحف لدراسة تلافي هذه الملاحظات التي أبداها أثناء تفقده مبنى المتحف.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، إن متحف الغردقة يعد من أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيقوم بتوقير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له وفقا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

وأضاف "وزيري"، أن المتحف يعتبر أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.

وقال العميد هشام سمير؛ إن تجهيز مبنى المتحف أوشك على الانتهاء، وأنه يسير وفقا لأحدث الطرق العالمية، كما يجري تنفيذ اشتراطات الوزارة لتأمين مبناه، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

وأوضح الدكتور محمود مبروك، أن سيناريو العرض الخاص بمتحف الغردقة يعمل علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، ويقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلا ويشهد عرض مظاهر الجمال والرفاهية والراحة في المنازل وجمال وروعة آثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور واكسسوارات.