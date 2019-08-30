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    "الإفتاء" تحسم الجدل.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

    07:23 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    "الإفتاء" تحسم الجدل.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

    دار الإفتاء المصرية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 31 أغسطس الجاري، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 ه.

    واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم لعام 1441 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

    كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

    وعلى ذلك، يكون غدًا السبت هو موعد الإجازة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يكون الأحد المقبل يوم عمل طبيعي.

    دار الإفتاء المصرية إجازة رسمية رأس السنة الهجرية

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