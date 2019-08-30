الأوقاف: صكوك الأضاحي تجاوزت 105 ملايين جنيه

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير الأوقاف، إن الوزارة نجحت في خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقف مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد.

وأشار إلى أن هذه الجماعات كانت تستغل حاجة الفقراء لأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير على هامش مشاركته في العيد القومي لمحافظة القليوبية وأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بالمحافظة وتوزيع لحوم الأضاحي من حصة المحافظة على إدارات الأوقاف بالمحافظة بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وقيادات وزارة ومديرية الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف إن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور لعودة العطاء لمساره الصحيح ليصل لمستحقيه بأدمية لأن هذا حقهم.مضيفا أن منظومة الصكوك هذا العام حققت 105 ملايين جنيه ووفرت مايقرب من 1105 أطنان لحوم يستفيد منها 1.1 مليون أسرة على مستوى الجمهورية بزيادة 41 مليون جنيه عن العام الماضي الذي حققت فيه الوزارة 64 مليون جنيه ، وهو ما يؤكد ثقة المواطن المصري في وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة للقيام على هذه المنظومة.

وأكد الوزير أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي جري جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كافة الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول

​