بالصور.. السيسي يشارك بحفل توزيع جائزة "هيديو نوغوتشي أفريقيا"

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كتب – أسامة عبدالكريم:

‫شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل توزيع جائزة "هيديو نوغوتشي أفريقيا"، والتي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد) باليابان.

و‎نشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، على "فيسبوك"، صورًا من مشاركة الرئيس بحفل توزيع الجائزة.

كان الرئيس توجه لليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 7" في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.

ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.