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نقيب الإعلاميين يكشف أبرز من تقدموا لعضوية النقابة.. ويهدد المخالفين

04:08 م الجمعة 30 أغسطس 2019
نقيب الإعلاميين يكشف أبرز من تقدموا لعضوية النقابة.. ويهدد المخالفين

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

كتب - مصطفى علي:
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن هناك استجابة قوية من جانب القنوات الفضائية المختلفة، بعد مخاطبتهم بضرورة تقنين أوضاع العاملين بها.

وأضاف"سعدة"، لمصراوي اليوم الجمعة، أن عددًا من مقدمي البرامج سارعوا بتقديم أوراق الالتحاق بعضوية النقابة أو الحصول على تصاريح ممارسة المهنة ومن بينهم تامر أمين وعمرو الليثي ومدحت شلبي ويوسف الحسيني وكريم حسن شحاتة، وسالي شاهين، وأحمد جمال مقدم برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين بلغ حتى الآن ١٧٠٠ عضو بعد استجابة القنوات لمخاطبة النقابة، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون مع أي شخص يمارس النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون، وستسارع النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة.

نقيب الإعلاميين طارق سعدة تقنين أوضاع الإعلاميين

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