مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة لعودة 3400 حاج

كتب - طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا السبت، 20 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 3400 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة .

وتقلع 11 رحلة من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلتان شارتر لنقل حجاج مالي فيما تقلع 9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبني سويف بخلاف رحلات العمل.

ومن المقرر أن تسير الشركة على مدى اليوم – الجمعة – 16 رحلة لعودة 3100 حاج .

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