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    شيخ الأزهر يوجه بتكفل سفر جثمان طالب إندونيسي لبلاده ورعاية أسرته

    01:52 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    شيخ الأزهر يوجه بتكفل سفر جثمان طالب إندونيسي لبلاده ورعاية أسرته

    الدكتور أحمد الطيب

    كتب - محمود مصطفى:
    وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكفل الأزهر بكافة تكاليف سفر جثمان الطالب الإندونيسي "محمد زمروني" الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين قسم التفسير، والذي توفي أمس الخميس بمستشفى الحسين الجامعي.

    ووجه "الطيب" بتحمل تكاليف سفر أسرة الطالب وعودتهم مرة أخرى لإتمام الدراسة بالأزهر، حيث أن زوجة الطالب المتوفي طالبة بكلية أصول الدين- وتقديم عناية خاصة بالزوجة والأولاد، وتوفير مبلغ مالي يعينهم على أعباء الحياة.

    وأقيمت صلاة الجنازة اليوم على الطالب الإندونيسي عقب صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

    وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

    أحمد الطيب الأزهر الشريف محمد زمروني إندونيسيا

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