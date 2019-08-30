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    البيئة تناقش مع الوكالة الألمانية التعاون في إدارة المخلفات

    01:51 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    البيئة تناقش مع الوكالة الألمانية التعاون في إدارة المخلفات

    البيئة تناقش مع الوكالة الألمانية التعاون في إدارة

    كتب- محمد نصار:

    ترأست وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع مديرة المكون الفني للوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ لمناقشة خطة عمل المرحلة الثانية للمكون وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات وفريق عمل مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

    واستعرض الاجتماع محاور خطة عمل المرحلة الثانية للمكون الفني لوكالة التنمية الألمانية ومنها تحسين القدرات المؤسسية لجهاز تنظيم المخلفات، ورفع قدرات وحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع (كفر الشيخ والغربية وقنا واسيوط)، وأيضا دعم متطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إدارة المخلفات الصلبة.

    وخلال الاجتماع وجهت الوزيرة، بأن تكون أولوية العمل للأنشطة المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة ترتكز على تعزيز دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات كمخطط ومنظم ومراقب وذلك من خلال تنفيذ أنشطة التي تتعلق بالمسئولية المعتمدة للمنتج وانشاء قاعدة بيانات لإدارة المخلفات على المستوى الوطني واجراء مؤشرات تقييم الأداء لمشروعات المخلفات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

    الوكالة الألمانية وزارة البيئة ادارة المخلفات

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