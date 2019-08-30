نشاط الرئيس السيسي المكثف في "تيكاد".. يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- أ ش أ:

تصدرت المشاركة الفعالة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونشاطه الكثيف في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (تيكاد 7) بمدينة (يوكوهاما) اليابانية اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة التي أبرزت تأكيد الرئيس السيسي نجاح القارة الأفريقية في إقناع العالم بتوافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدما إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة سمتها التنمية والتحديث والتقدم .

وتابعت الصحف وقائع مباحثات القمة التي عقدها الرئيس السيسى مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد .. كما أبرزت الصحف برقية الرئيس السيسي التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441.

واهتمت الصحف بالاجتماعيين الوزاريين اللذين عقدهما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأول لتنشيط السياحة بالغردقة، والثاني لجذب الاستثمارات حول محور المحمودية الإسكندرية وتحويل منقطة المنتزة لمقصد سياحي عالمي، كما أبرزت الصحف جهود القوات المسلحة في مسيرة التنمية المتكاملة بجنوب سيناء .

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية النشاط المكثف للرئيس السيسي في مؤتمر (تيكاد) بمدينة يوكوهاما اليابانية، وأبرزت الصحف تأكيد الرئيس السيسي نجاح القارة الأفريقية في إقناع العالم بتوافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدما إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة سمتها التنمية والتحديث والتقدم من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي قوله - خلال افتتاحه وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص التي تعقد في إطار مؤتمر (تيكاد 7) أمس - إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات؛ فحسب بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنبا إلى جنب مع الدور القوي للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الرئيس وجه الدعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص الياباني؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق نشاطه المكثف على هامش قمة (تيكاد)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي استقبل هيروشيجى سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بمقر إقامته في مدينة يوكوهاما أمس، حيث أشار الرئيس إلى الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين اليابانيين في مصر، مؤكدا تطلع مصر للشراكة مع اليابان في المشروع القومي المصري الخاص بوسائل المواصلات والنقل العام، كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لدور وزارة التجارة اليابانية في تشجيع الشركات اليابانية على الإسهام في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمحور التنمية في منطقة قناة السويس.

وفى إطار حرصه على بحث قضايا القارة والمنطقة مع زعماء وقادة العالم، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي التقى سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الرئيس أكد تطلع مصر لمواصلة في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وفي نشاط رئاسي آخر، تابعت صحيفة (الأخبار) وقائع المباحثات التي عقدها الرئيس السيسى أمس مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، على هامش انعقاد قمة التيكاد، حيث نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس أشاد - خلال اللقاء - بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس موسيفيني كإحدى القيادات الحكيمة في أفريقيا وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس موسيفينى تأكيده عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي، مشيرا إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيدا بنشاط الشركات المصرية في أوغندا ومساهمتها في جهود التنمية ، فضلا عن الإعراب عن التقرير لما تقدمه مصر لبلاده من دعم فني في مجال بناء القدرات على مدار السنوات الماضية.

رئاسيا أيضا، نقلت صحيفة (الجمهورية) تهنئة الرئيس السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث قال الرئيس - في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر لأبناء الجاليات المصرية - "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441 يسرني أن أتوجه اليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار".

حكوميا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عقد اجتماعين وزاريين، الأول لتنشيط السياحة بالغردقة بعد اختيارهم ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا في العالم، والثاني لجذب الاستثمارات حول محور المحمودية الاسكندرية وتحويل منطقة المنتزة لمقصد سياحي عالمي.

وأضافت أن مدبولى استعرض - في الاجتماع الأول أمس - مخططات ومشروعات طوير الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بحضور وزير السياحة وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر ورئيس هيئة التنمية السياحية، في حين استعرض في الاجتماع الثاني مع وزيري السياحة والإسكان قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تغيير استخدامات أ راضي الدولة غير المستغلة بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها.

إلى ذلك، أبرزت الصحف جهود القوات المسلحة في مسيرة التنمية المتكاملة التي بدأتها الدولة في أرض سيناء، حيث نظمت إدارة الشئون المعنوية جولة للمحررين العسكرين في جنوب سيناء للوقوف على آخر ما وصلت إليه عملية التنمية.

وذكرت صحيفة (الأهرام) "تتزامن مع عمليات مجابهة الإرهاب مواصلة عملية التنمية الشاملة التي وجه بها الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة خاصة لأهالي سيناء الكرام في البوابة الشرقية وحصن الدفاع الأولى لأمن مصر"، مبرزة المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة، حيث تم تحويل الصحراء إلى مزارع للفواكة والخضراوات وإنشاء عدد من الأحواض السمكية والصوب الزراعية ومحطات للطاقة الشمسية بعدد من القرى.

وتحت عنوان (شراكة مصرية سعودية لتسويق منتجات الإنتاج الحربي في الخارج)، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (نيوتن) السعودية لتأسيس شركة مساهمة لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالخارج.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس شركة مساهمة بين الطرفين تكون مسئولة عن تسويق وبيع منتجات وإمكانيات الشركات والوحدات التابعة الوزارة الإنتاج الحربي، وتوفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية للشركة في مختلف دول العالم وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة بالإضافة إلى التعاون المشترك في مختلف الأعمال اللوجستية والدعم الفني والصيانة والتدريب.

اقتصاديا، ذكرت (الجمهورية) أن صحيفة (جلوبال ماركت) - التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين - أعلنت منح جائزتها السنوية لأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 لوزير مالية مصر د محمد معيط، وتمنح الصحيفة المسجلة في صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الآسيوي وبنك البلدان الأمريكية، جوائزها بناء على استطلاع آراء 25 ألفا من صانعي السياسات حول العالم من وزارة المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية المصري نال أعلى الأصوات هذا العام نظرا لما أظهره من اهتمام بمتطلبات السوق، حيث عمل على تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر؛ مما أسهم في رفع مؤسستي التصنيف الائتماني لدرجة التصنيف الائتماني لمصر لهذا العام.​