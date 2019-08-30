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    الرئيس السيسي يلتقي نظيره الزامبي

    06:48 ص الجمعة 30 أغسطس 2019
    الرئيس السيسي يلتقي نظيره الزامبي

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي، التقى نظيره الزامبي، على هامش قمة "تيكاد 7".

    وأضاف راضي، حسب بيان عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن الرئيس السيسي، أكد اهتمام مصر بتعزيز أوجه التعاون مع زامبيا.

    وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر حريقة على استقبال المزيد من الكوادر الزامبية لتعزيز القدرات.​

    السيسي بسام راضي قمة تيكاد 7 الرئيس الزامبي

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