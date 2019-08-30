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    الرئيس السيسي يجتمع بمدير شركة ماروبيني اليابانية

    06:46 ص الجمعة 30 أغسطس 2019
    الرئيس السيسي يجتمع بمدير شركة ماروبيني اليابانية

    الرئيس السيسي ورئيس شركة ماروبيني

    القاهرة- مصراوي:

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته في يوكوهاما بالسيد ماسومي كاكينوكي، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني، وهي واحدة من أكبر الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشار في مستهل اللقاء إلى اهمية الشراكة المصرية اليابانية، معرباً سيادته عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني، في ضوء امتلاك مصر الامكانيات لأن تمثل محوراً هاماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر.

    من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية خلال اللقاء المشروعات التى تعكف الشركة على دراسة تنفيذها فى مصر، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكداً اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وثقته في المستقبل الواعد للاستثمار بها.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بتوسع الشركة في أنشطتها بمصر، مؤكداً سيادته الفرص الواعدة التي تتوافر فيها والتي يمكن للشركة مضاعفة استثماراتها من خلالها، لا سيما في إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجستية.

    كما أكد الرئيس أن نهج مصر القائم للتعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة.

    شركة ماروبيني اليابانية السيسي بسام راضي

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