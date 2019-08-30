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    "خوذة لتبريد الرأس".. شريف مدكور يكشف كيف واجه العلاج الكيماوي

    06:15 ص الجمعة 30 أغسطس 2019
    "خوذة لتبريد الرأس".. شريف مدكور يكشف كيف واجه العلاج الكيماوي

    شريف مدكور

    كتب- محمود علي:

    قال الإعلامي شريف مدكور، إنه اتخذ عدة تدابير لتخفيف الألم الجسماني والنفسي عليه وعلى من حوله أثناء رحلة العلاج من السرطان.

    وأضاف "مدكور" خلال برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه قص شعره حتى لا يشعر بسقوطه، واتبع أسلوبًا جديدًا في العلاج عبارة عن خوذة يرتديها أثناء جلسة علاج الكيماوي لتبريد فروة الرأس حتى لا يسقط بكثافة.

    وتابع أنه كان يثق في طبيبه فلم يكن يكثر من أسئلته دون التهويل حتى لا يشعر باكتئاب.

    شريف مدكور العلاج الكيماوي علاج السرطان برنامج معكم
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