استطلاع هلال "محرم" وعودة بعثة الحج الرسمية.. أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

تصدر قمة التيكاد (إعلان يوكوهاما) في ختام أعمالها، متضمنا التوصيات بشأن سبل تعزيز التعاون الإفريقي الياباني في مجالات الاستثمارات والتجارة، وتشجيع القطاع الخاص الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

يوكوهاما (اليابان).. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي في الجلسة الختامية لقمة طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) بمدينة يوكوهاما اليابانية .

يوكوهاما (اليابان).. تصدر قمة التيكاد (إعلان يوكوهاما) في ختام أعمالها، متضمنا التوصيات بشأن سبل تعزيز التعاون الإفريقي الياباني في مجالات الاستثمارات والتجارة، وتشجيع القطاع الخاص الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة.

القاهرة.. تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1441هـ .

القاهرة.. تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي بعثة الدولة الرسمية للحج، التي يرأسها هذا العام وزير الري والموارد المائية.

القاهرة.. تسير شركة (مصر للطيران) 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3100 حاج، ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة.

بنها.. يطلق مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة القليوبية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

الدمام.. يلتقي فريق الكرة الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره الأمريكي (نيويورك سيتي)، ضمن لقاءات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس للعاشر بكأس العالم للأندية.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز وحرس الحدود في إطار مباريات كأس مصر، وذلك في الثامنة مساءّ.