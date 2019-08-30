  • عاجل:هل تشهد البلاد موجة حارة جديدة الجمعة؟.. الأرصاد توضح (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    السيسي: الدول الأفريقية مقبلة على مرحلة مهمة لفرص التجارة والاستثمار

    05:34 ص الجمعة 30 أغسطس 2019
    السيسي: الدول الأفريقية مقبلة على مرحلة مهمة لفرص التجارة والاستثمار

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    يوكوهاما- أ ش أ:

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار .

    وقال الرئيس السيسي - في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية - إن قمة (التيكاد) شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية؛ بما يتسق مع الواقع الأفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة.

    وثمن الرئيس السيسي، توجه اليابان لتعزيز التعاون والتواصل بين الشعوب ودفع المسيرة التنموية للقارة الإفريقية فى إطار المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها.

    هذا المحتوى من

    السيسي دول الاتحاد الأفريقي فرص التجارة والاستثمار مؤتمر طوكيو الدولي

    الخبر التالى:

    استطلاع هلال "محرم" وعودة بعثة الحج الرسمية.. أخبار متوقعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان