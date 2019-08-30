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    السيسي: قمة "تيكاد" شكلت منعطفًا مهمًا بين اليابان والدول الأفريقية

    05:28 ص الجمعة 30 أغسطس 2019
    السيسي: قمة "تيكاد" شكلت منعطفًا مهمًا بين اليابان والدول الأفريقية

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمود علي:

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لشركات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا.

    وثمن السيسي، في كلمته بختام القمة السابعة للتيكاد، اليوم الجمعة، توجه اليابان لتعزيز أواصر الصداقة مع شعوب القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن القمة شكلت منعطفًا مهمًا بين اليابان والدول الأفريقية.

    وأوضح أن أفريقيا قارة يسكنها الشباب وتوفر المناخ المناسب للتنمية المستدامة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

    وأكد أن دول أفريقيا قطعت شوطًا في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

    السيسي اليابان شركات القطاع الخاص الدول الأفريقية

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