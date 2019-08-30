تجار الدواجن يصرخون: "بيوتنا اتخربت".. و"الزراعة" ترد

كتب- أحمد مسعد:

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على مربي ومنتجي الدواجن، بعد الخسائر المتتالية التي يتعرضون لها، بسبب تدني أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة المعروض وتراجع حركة البيع بشكل كبير، وتعاني الصناعة من سطوة السماسرة الذين يسيطرون على السوق.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن تلاعب السماسرة السبب الحقيقي في لهذه الأزمة، مؤكدًا ضرورة ضبط قواعد الشراء والبيع ومشاركة المنتج الصغير بكميات بيع للشركات المسيطرة على السوق.

وأضاف "سليمان"، في تصريح خاص لمصراوى، أن الوزارة دورها خدمي تطوير المزارع، وتوفير الأمصال للحفاظ على الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين من خلال توافر التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوى.

ونوه إلى أن عملية التسويق تحتاج إلى توافر كل جهات الدولة، مشددًا على الاستياء العام من عملية انخفاض الأسعار لدى التاجر وعدم انخفاضها لدى المستهلكين.

"بيوتنا اتخربت".. بهذه الكلمات بدأ عبدالسميع، أحد مربي الدواجن بمحافظة الغربية حديثه قائلًا: "أغلب مزراعي الدواجن الآن يتعرضون لخسائر عديدة وغارقين في الديون"، مشيرا إلى أنه خلال عامين لن يكون هناك صغار مربين".

من جانبه قال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأزمة الحالية تحدث كل عام ولكن هذا العام وصلت إلى 35%، مشيرًا إلى أن صغار المربين يعانون من كارثة حقيقية بسبب انخفاض الأسعار.

وأضاف"درويش" في تصريح خاص لمصراوي، أن الاتحاد أرسل مذكرة رسمية لعدد من الجهات الحكومية، تفيد بتعاقد أجهز الدولة مع صغار المرابين، لتخزين الداوجن خلال فترة الركود، ويتم طرحها في أوائل الشتاء؛ ليضمن هامش ربح لصغار المربين وعدم غلاء الأسعار في الشتاء.

وفي ذات السياق أكد عبدالخالق النويهي، رئيس رابطة الدواجن بالغربية، أن المنظومة تعاني من الفشل في التسويق، موضحًا أن أحد الأشخاص يسيطر على الأسعار ويتلاعب بالانتاج وحجم السحب من السوق.

وقال "النويهى"، في تصريح لمصراوى، إن صناعة الدواجن تتعرض لأزمة كبرى بسبب انخفاض الأسعار وهو انخفاض مؤقت بسب كثرة الإنتاج وقلة حركة البيع، مشيرًا إلى أن الأسعار سوف ترتفع بشكل جنوني مع دخول موسم الشتاء.

وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط خاصة بالسماسرة التي تتلاعب بالمنتج والمستهلك على حد السواء.

وناشد رئيس رابطة الدواجن بالغربية، وزارة الزراعة ووزارة التموين بتحمل مسئولياتهم الآن قبل فوات الأوان، وإنقاذ الصناعة.

وتراجعت سعر الدواجن الحية، بنحو جنيهين للكيلو، مقارنة بأسعارها، مطلع الأسبوع الماضي، وسجلت الدجاجة في المزرعة 18 جنيهًا، وفي الأسواق إلى نحو 25 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 30 جنيها بالمزرعة، ليباع في الأسواق بنحو 35 جنيها.