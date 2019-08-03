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    "زراعة البرلمان" تكشف سبب انخفاض أسعار لحوم الأضاحي

    11:52 م السبت 03 أغسطس 2019
    "زراعة البرلمان" تكشف سبب انخفاض أسعار لحوم الأضاحي

    شراء الأضاحي

    كتب - أحمد علي:
    كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن سبب انخفاض أسعار لحوم الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

    وقال "تمراز" في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن "سوق المواشي يشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار منذ شهرين تقريبا، بسبب زيادة كميات لحوم الماشية المستوردة".

    واعتبر وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، هذا الانخفاض الكبير في الأسعار بأنه "أزمة للمُربين والمزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة لأنهم قاموا بشراء تلك الماشية بأسعار عالية في ظل منظومة مشروعات الثروة الحيوانية التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ولكنهم يعانون الآن من انخفاض الأسعار".

    وقال "تمراز" إن وزارة الزراعة لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن حجم الماشية بمصر، والتي بناءً عليها تحدد حجم الكميات المطلوب استيرادها، وهو ما لم تقوم به الوزارة.

    كانت وزارة الزراعة أعلن أن هناك تراجعاً في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%.

    وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو "الضأن" القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.

    أسعار اللحوم لحوم الأضاحي أسعار الأضاحي

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