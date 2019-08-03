"بعثة الحج": وصول 60 ألف حاج مصري إلى السعودية حتى الآن

مكة المكرمة - أ ش أ:

أعلن اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، وصول أعداد حجاج مصر حتى الآن إلى 60 ألفًا، بينهم أكثر من 22 ألف حاج من بعثة حجاج القرعة، مطمئنا ذويهم بأن أحوالهم جميعا بخير.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبعثة - في تصريح صحفي- أن جميع الضباط والأفراد المشرفين على بعثة حجاج القرعة يعملون جميعا تحت شعار خدمة الحجاج (شرف..أمانة..مسؤولية)، وذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بخدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم لحين عودتهم - بسلامة الله - إلى أرض الوطن.

وأضاف أن عمليات التسكين والتفويج مستمرة؛ ولم تواجه البعثة - حتى الآن - أية عوائق أو مشاكل في التسكين، وذلك بفضل منظومة التسكين الآلي التي استحدثتها وزارة الداخلية لحجاج القرعة هذا العام .

وأشار إلى أن بطاقة التعارف الموجودة مع كل حاج في القرعة مدون عليها رقم غرفته في مكة المكرمة، بحيث يصل الحاج إلى بهو الفندق، ويصعد مباشرة إلى غرفته ليجد حقائبه أمام غرفته، قبل أن يستلم وجبته الجافة التي تكفيه حتى بدء المشاعر والتصعيد لعرفات .

ولفت الرئيس التنفيذي لبعثة الحج إلى أنه بخلاف الندوات الدينية بداخل كل فندق، وفور وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، يتم عقد ندوات تعريفية للحجاج لشرح المسارات المختلفة للذهاب إلى الحرم، وهو ما ساهم في عدم تسجيل أي حالات المفقودين حتى الآن.