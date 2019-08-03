بلاغ آخر وفتح تحقيق.. تحرك جديد من "قومي الطفولة" ضد الزوجين "أحمد وزينب"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة النائب العام لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة.

وقال المجلس إنه تقدم ببلاغ آخر، اليوم السبت، ضد الزوجين؛ لقيامهما بنشر فيديوهين آخرين، يظهران فيها الطفلة قاصدين تعريضها للخطر، حيث تم ضمه إلى البلاغ الأول.

وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، لاستجابته السريعة في فتح تحقيق عاجل بشأن واقعة إساءة الطفلة وتعريضها للخطر، ولحرصه الدائم على إنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية.

ولفتت "العشماوي" -في بيان صادر عن المجلس اليوم السبت- إلى أن النائب العام أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، وذلك باستجواب والدي الطفلة ومواجهتهما بمضمون البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإرسال صورة من الأوراق والتحقيقات إلى نيابة الطفل المختصة لإعمال شئونها في أمر الطفلة لتعرضها للخطر وفقاً للمادتين (96 و99 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008).

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن أمس، التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الفيديوهات التي نشرها أحمد حسن وزوجته زينب (من مشاهير موقع يوتيوب)، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيامها بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة ونشرها عبر حساباتهما، أحد هذه الفيديوهات تضمن مشاهد من بكاء الطفلة.

وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

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