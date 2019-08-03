"محلية النواب": إقرار قانون المحليات على أولويات دور الانعقاد المقبل

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية سيكون له أولوية الإقرار بدور الانعقاد القادم، ولاسيما بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بمؤتمر الشباب.

وأضاف "الحسيني" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن إقرار القانون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيدًا باهتمامه بكافة القطاعات والتي ظهرت خلال حديثه في مؤتمر الشباب سواء عن المحليات أو الرياضة أو غيرها.