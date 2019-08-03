وزير التموين: تحرير 30 محضرًا لعروض أوكازيون "وهمية"

كتب - محمد سامي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، مشاركة ٢٠٣٥ متجرًا في الأوكازيون الصيفي منهم ١٨٠٠ قطاع خاص، و١٠٦ قطاع أعمال، و١١ قطاع تعاوني، مؤكدًا عدم إجبار أحد على الاشتراك في الأوكازيون.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الوزارة حررت 30 محضرًا بعروض أوكازيون وهمية، وهناك حملات مكثفة من قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتأكد من عدم تلاعب المحال المشتركة في الأوكازيون.

وتابع: "وجهنا ببدء الأوكازيون مبكرًا نظرا لانخفاض القوى الشرائية بسبب خروج الناس من شهر رمضان".