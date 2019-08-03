بتخفيض 25%.. الزراعة تطرح لحوم وبط وأسماك بمنافذها

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، طرح كافة أنواع اللحوم (بلدي وسوداني مجمد)، والبط والدجاج والكبدة والحمام والسمان وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية، بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوزارة المنتشرة عبر المحافظات.

وقال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، في بيان اليوم السبت، إن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% ولدى الإدارة 26 منفذا ثابتا بالجيزة والقاهرة وجنوب سيناء وخمسة منافذ متحركة تجوب كل المحافظات، وذلك لخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف أن السلع تشمل لحوم سوداني واللحم المفروم والكبدة السوادني، وفيليه الدجاج، والدجاج والجبن ولبن جاموسي، وزيت الزيتون بكر، والسكر، والمكرونة، والأرز، والصلصة، والزيت، ولحوم كندوز، ولحوم ضاني، وكبدة كندوز، والرنجة، والأسماك، والسمن البلدي، وعسل النحل والمربات.

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