"غلق وسحب الوحدة".. أجهزة المدن الجديدة تبدأ الحرب على الشقق المُؤجرة للعمالة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت أجهزة المدن الجديدة اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها حل ظاهرة تأجير الوحدات السكنية للعمالة المؤقتة، بعد تلقي شكاوى من قبل المواطنين، وذلك ضمن جهودها في حل العديد من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون، بداية من مشاكل المرافق والحد من المظاهر العشوائية والبناء المخالف، فضلًا عن التصدي لظاهرة انتشار التوك توك.

وقال المهندس أكرم الرفاعي، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للشئون العقارية، إن الجهاز خلال الفترة الماضية أجرى حصرًا لجميع الوحدات المؤجرة للعمالة.

وأضاف الرفاعي، لمصراوي أنه جرى التنبية والتحذير- بداية من الشهر الجاري- على ملاك الوحدات التابعة لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية والتي يشرف عليها الجهاز، بسرعة تصحيح الأوضاع وإخلاء الوحدات السكنية من العمالة الموجودة بها والالتزام بالغرض المخصص للوحدة وهو السكن الأسري فقط.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه طبقًا للشروط والضوابط التي تنظم عمل هذه الوحدات السكنية، يمكن سحب واسترداد الوحدة إذا لم يصحح مالكها الوضع، وينهي إقامة العمالة المؤقتة بها.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن تأجير الوحدات السكنية التابعة للجهاز للعمالة المؤقتة يعد أمرًا مخالفًا لشروط تخصيص الوحدة، لافتًا إلى أن الجهاز سيطبق القانون حال اكتشاف أي وحدة مؤجرة لهذه العمالة والتي تصل إلى السحب والاسترداد.

وأكد فهمي، لمصراوي، أن الهدف من تطبيق القانون على الوحدات المخالفة هو الحفاظ على مشروعات الجهاز، والاستفادة من هذه الوحدات في النشاط المُخصصة له وهو نشاط سكن أسري.

وصرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم التعاون مع أجهزة الشرطة لإخلاء جميع الوحدات السكنية التي توجد في العمارات التابعة لجهاز المدينة من العمالة، واستخدامها للسكن الأسرى فقط طبقًا لمحضر تخصيص تلك الوحدات للملاك.

وأضاف الغيطي، لمصراوي، أنه كلف إدارتي الأحياء والأمن بجهاز المدينة بالمرور على كافة الوحدات المؤجرة للعمالة غير المنتظمة وإعداد حصر كامل لها وتسليمه للجهات الأمنية المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء تلك الوحدات نهائيًا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل الجهاز ضد ملاك الوحدات السكنية وسحب الوحدات المخالفة طبقًا لنمط الإسكان والاشتراطات في هذا الشأن بالقانون.

كما طالب رئيس جهاز مدينة الشروق، سكان المدينة بالمساعدة من خلال الإبلاغ عن أي وحدة سكنية مؤجرة للعمالة في إحدى العمارات التي أنشأها الجهاز.