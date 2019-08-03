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    لن تشمل رسوم تكرار.. إعلان الضوابط الجديدة للعمرة عقب موسم الحج مباشرة

    03:30 م السبت 03 أغسطس 2019
    لن تشمل رسوم تكرار.. إعلان الضوابط الجديدة للعمرة عقب موسم الحج مباشرة

    مناسك العمرة - أرشيفية

    كتب يوسف عفيفي:

    أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، انتهاء وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة المقبل، عبر البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، وإرسالها إلى وزيرة السياحة لمراجعتها واعتمادها قريبا.

    وأكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، انتهاء اللجنة بالفعل من الضوابط وعرضت على وزيرة السياحة لمراجعتها وإعتمادها على أن يكون الإعلان عنها عقب الانتهاء من موسم الحج الجاري مباشرة.

    وتتضمن الضوابط الجديدة، بدء الموسم بمصر بداية أول شهر محرم المقبل، على أن يكون عودة آخر معتمر من الأراضي السعودية يوم 29 شوال المقبل، بالإضافة إلى عدم وجود مدة محددة لبرامج العمرة وتخضع لصلاحية التأشيرة.

    وتتضمن الضوابط أيضا عدم وجود سقف عددى لأعداد التأشيرات التي تنظمها كل شركة، مع عدم فرض رسوم تكرار على من يؤدي العمرة أكثر من مرة فى العام الواحد، بالإضافة إلى أن التنظيم سيكون مقصورا على الشركات السياحية فئة"أ" الحاصلة على عقود وكالة عمرة.

    كما تشمل الضوابط، بأن جميع تأشيرات العمرة الصادرة لمصر سيتم تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية، ولن يسمح للأفراد بحجز تذاكرالطيران لأنفسهم حيث سيقوم بالحجز شركات السياحة، كما لن يسمح للشركات التي عليها أي إيقافات أو جزاءات بتنظيم برامج العمرة إلا بعد انتهاء مدة إيقافها، بالإضافة إلى أنه سيتم تنزيل بوابة العمرة للمسافرين عبر خدمات "الموبايل أبليكيشن" والتي يستطيع من خلاله المعتمر تقديم أي شكوى أو استغاثة أثناء تواجده بالسعودية.

    اللجنة العليا للحج وزارة السياحة العمرة

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