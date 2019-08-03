محافظ القاهرة: استكمال أعمال إزالة منطقة أكشاك أبوالسعود والمدابغ

كتب- محمد نصار:

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، على عملية استكمال أعمال إزالة منطقة أكشاك أبوالسعود بحي مصر القديمة بحضور اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات تعويضًا لهم وقد تم إخلاء 8 عقارات تضم 13 أسرة تم تسكينهم بالأسمرات.

وأصدر المحافظ، تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.



كما أكد المحافظ، بحسب بيان، على رئيس حي مصر القديمة بتكليف المقاول المختص بأعمال الإزالة بزيادة عدد المعدات والأفراد لإنهاء إزالة المنطقة وكذلك منطقة المدابغ وسرعة إنهاء إجراءات نقل السكان المستحقين لوحداتهم السكنية الجديدة، وقطع المرافق عن العقار المحدد إزالتة من كهرباء ومياه قبل أعمال الإزالة.

وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم وسط انتشار أمني مكثف بحضور اللواء طارق مرزوق، حكمدار العاصمة، واللواء أحمد فاروق، مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حازم بدوي، رئيس مباحث العاصمة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومصطفى عبدالعزير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية وتواجد قوات الأمن.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبوالسعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة، منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.