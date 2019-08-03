جامعة القاهرة تبدأ تلقي تحويلات الطلاب القدامى ونقل القيد بكلياتها

كتب- محمد قاسم:

بدأت جامعة القاهرة تلقي طلبات التحويل ونقل القيد بكلياتها في العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩، وتتم طلبات التحويل أو نقل القيد عن طريق مكتب التحويلات المركزي للجامعة بمقره بجوار المدينة الجامعية للطلبة، وتسلم ورقيٱ، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس الجاري وحتى نهاية الشهر.

وصرح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حسب بيان، أنه بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى، فلا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التحويل يتم في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية وفى ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع إلتزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على المجاميع الأعلى، مشيرآ إلي أنه سيتم تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين والمعاقين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مضيفأ أن التحويل للبرامج ذات الساعات المعتمدة بمصروفات بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق مكتب التحويلات المركزي ووفقاً للمجموع الذي تم به قبول الطلاب بالكلية من خلال مكتب التنسيق.

وأكدت الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، التزام الجامعة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في شأن التحويلات ونقل القيد، كما أكدت على ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، مشيرآ إلي أنه تم تخصيص عدة منافذ بمكتب التحويلات المركزي لتلقي طلبات التحويل واستلامها للتيسير علي الطلاب ومنعٱ للتكدس.