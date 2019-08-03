بالصور.. ندوات الفن التشكيلى وفنون العمارة بمعرض الإسكندرية الصيفى للكتاب

كتب - محمد عاطف:

نظم معرض الإسكندرية الصيفى للكتاب، أمس الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب "ما الفن التشكيلي"، للدكتور سمير غريب، والصادر في سلسلة ما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شارك في الندوة الدكتور سمير غريب، والدكتورة أمل نصر وأدارها الدكتور محمد شاكر، وقال إن المؤلف تحدث عن تعريفات الفن التشكيلي واستطاع ان يتقنها في قالب تربوي مبسط وسلس.

وقالت الدكتورة أمل نصر، إن هذا الكتاب هو منجز صعب جدًا نظرًا لصغر حجمه وإيجاز ما يجب قوله في الفن التشكيلى، مشيرة إلى أن الكتاب يضم مجموعة من التعريفات والمصطلحات المهمة بالإضافة إلى تبسيط المعلومة، تتضمن تعريف أنواع الفنون والمدارس المختلفة للفن التشكيلي، لأنه بدأ من الفن أيام الإنسان البدائي والحضارات القديمة، حتى العصر الحديث.

من جانبه لفت الدكتور سمير غريب، إلى أن مشروع سلسلة "ما" موجهة لطلاب المدارس والجامعات وتتناول المجالات المختلفة بشكل مبسط، قائلًا: "تحمست للفكرة وحاولت أن أقدم تعريف متكامل للفن التشكيلي لتحقيق الهدف المرجو من الكتاب".

كما أقيمت ندوة عن الفنون والعمارة والصناعات الإبداعية في الإسكندرية شارك فيها الدكتور هشام سعودي، والدكتور أدهم مسعود، والذي تحدث عن المخطط التنظيم للعمارة الإسكندرية، والتحديات التي تواجه الإسكندرية كالنمو السكاني السريع، وتطرق في حديثه للمهندس حسن فتحي والتراث المعماري.

وتحدث الدكتور هشام سعودي، عن علاقة الإنسان بالمكان، وبداية ظهور تخطيط، المدن في إطار شمولي لكل مايخص المدينة من البنية التحتية وغيرها معتمدًا على المعلومات الجغرافية، واستقراء المستقبل.

وفى الفقرة الفنية قدمت فرقة طلائع الأنفوشي التابعة لهيئة قصور الثقافة، مجموعة من الرقصات منها عمار يا إسكندرية ورقصة الحصان، كما قدمت فرقة نجوم بكرة مسرحية لما طلعت روحي تأليف لينين الدرملي ومن إخراج عاطف محمد.