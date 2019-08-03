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    مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يطالب بزيادة المشروعات الخدمية والترفيهية بسوهاج الجديدة

    02:19 م السبت 03 أغسطس 2019
    مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يطالب بزيادة المشروعات الخدمية والترفيهية بسوهاج الجديدة

    المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات ا

    كتب_ محمد عبدالناصر:

    زار المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنميه وتطوير المدن، مدينة سوهاج الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة المهندس، رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز.

    وتفقد طلعت، خلال زيارته للمدينة، محطة معالجة الصرف الصحي، وأعمال المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مطالباً مسئولي جهاز المدينة بالتنسيق مع الشركات المنفذة وضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، وكذا التواصل المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإزالة أية عقبات تواجه التنفيذ، وكذا متابعة أنشطة تخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز والخدمي والتي سبق طرحها بالمدينة.

    كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والقومي والإسكان الاقتصادي، وفوق المتوسط، وطالب بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بتلك المشروعات، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية وغير ذلك.

    واجتمع مساعد نائب رئيس الهيئة، ورئيس جهاز المدينة، خلال الزيارة، مع مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، لبحث المعوقات والعمل على حلها ووضع جدول زمني للانتهاء من المشروع، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بالمدن الجديدة.

    هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمال طلعت سوهاج الجديدة

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