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    الوطنية للصحافة ترفض استقالة "سبلة" من دار الهلال وتعزله وتحيله للتحقيق

    02:18 م السبت 03 أغسطس 2019
    الوطنية للصحافة ترفض استقالة "سبلة" من دار الهلال وتعزله وتحيله للتحقيق

    كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

    كتب- مصطفى علي:

    قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم السبت، وبإجماع الأصوات، رفض استقالة مجدي محمد محمود سبلة، وعزله من منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

    كما قررت الهيئة إحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة تشكلها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، وعرض نتيجة التحقيق على الهيئة، في ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة.

    وجرى بحسب بيان، تكليف محمد عبدالحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال وتسيير أعمالها مالياً وإدارياً، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

    وأكدت الهيئة حرصها على الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات بحسم.​

    الهيئة الوطنية للصحافة مؤسسة دار الهلال مجدي محمد محمود سبلة

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