عودة حركة قطارات مترو الأنفاق بين المرج القديمة والجديدة

كتب - يوسف عفيفي:

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات بجميع سكك محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من إصلاح عطل الشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة.

وأوضح "عبدالهادي"، في بيان، أن حركة القطارات حاليًا تعمل بانتظام وبشكل طبيعي في الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان.

يذكر أن المترو شهد صباح اليوم قطع بالشبكة الكهربائية بالسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة في تمام الساعه 8:46 صباحًا، ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة.