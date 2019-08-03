  • عاجل:12 شرطًا.. وزير التموين يعلن رسميًا معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    عودة حركة قطارات مترو الأنفاق بين المرج القديمة والجديدة

    02:12 م السبت 03 أغسطس 2019
    عودة حركة قطارات مترو الأنفاق بين المرج القديمة والجديدة

    مترو الأنفاق

    كتب - يوسف عفيفي:

    أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات بجميع سكك محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من إصلاح عطل الشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة.

    وأوضح "عبدالهادي"، في بيان، أن حركة القطارات حاليًا تعمل بانتظام وبشكل طبيعي في الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان.

    يذكر أن المترو شهد صباح اليوم قطع بالشبكة الكهربائية بالسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة في تمام الساعه 8:46 صباحًا، ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة.

    أحمد عبدالهادي مترو الأنفاق محطة المرج الجديدة

    الخبر التالى:

    "أمانة الإفتاء العالمية" تصدر العدد الرابع من "جسور" حول شعيرة الحج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان