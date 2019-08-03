بطولات دولية للتنس ومحلية للهواة .. تفاصيل المشروع الأول لرولان جاروس بالأهرامات

كتب- محمد نصّار:

أعربت شركة "أيست ميد ايجيبت" صاحبة العلامة التجارية لنوادي وأكاديميات "رولان جاروس" بمصر عن سعادتها بتوقيع عقد أول نادي وأكاديمية تنس لرولان جاروس بمصر.

وقالت الشركة، في بيان: "بعد مباحثات استمرت لأكثر من عام قامت الشركة بالتوقيع على عقد الشراكة الحصرية لنوادي رولان جاروس في مصر في ديسمبر 2018 بحضور كل من برنارد جودتشلي، رئيس اتحاد التنس الفرنسي، وكابتن إسماعيل الشافعي، رئيس اتحاد التنس المصري".

كما أعلنت الشركة سعيها إلى تأسيس وإنشاء كيانات رياضية تحمل اسم "رولان جاروس" في جميع أنحاء مصر وخاصة في مشروعات التنمية العمرانية التي تنشئها الدولة، بما يعد إضافة للمنشآت الرياضية المصرية وكذلك دعم للرياضة والرياضيين على كامل الخريطة المصرية بجانب خلق فرص عمل ودعم السياحة المصرية.

وتعمل الشركة بناءً على استراتيجية محددة لوصول لعبة التنس إلى النشء المصري من خلال أكاديمياتها ونواديها وتشكيل جيل مصري قادر على المنافسة في بطولات التنس العالمية.

وأعلنت الشركة تنظيم بطولات دولية ضمن بطولات الاتحاد الدولي للتنس، وبطولة محلية للهواة في مصر، ومسابقات للناشئين لتطوير اللعبة، وعل هذا الأساس وقعت الشركة عقدها الأول في مصر من خلال شراكة مع مجموعة "عربية للتطوير العمراني" لتأسيس أول نادي وأكاديمية لرولان جاروس في مصر بالقرب من منطقة الأهرامات التي تحتضن أقدم أثر في التاريخ.

ويٌقام مشروع الشركة الأول في "صن كابيتال" في منطقة الأهرامات على مساحة 42 فدانًا، ويتكون من استاد رئيسي سعة 7000 متفرج و24 ملعب تدريب، ومجمع رياضي، ونادي صحي، ومركز طبي، وفندق، ومركز إعلامي، إلى جانب مدرسة رياضية بمواصفات عالمية لخدمة التعليم المتخصص في مصر، وتقدر حجم استثمارات المشروع بما يزيد عن 2 مليار جنيه.

وأكدت الشركة سعيها الدائم كشركة وطنية للإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمصر، وخدمة أهداف وسياسات الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بما يخدم تنفيذ رؤية 2030 للتنمية المستدامة ويصب في صالح المواطن المصري ورفعة الوطن.

ووجهت الشركة الشكر لأجهزة الدولة والحكومة المصرية على الدعم الهائل لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الإسكان، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة.

يذكر أن "أيست ميد ايجيبت" هي شركة مساهمة مصرية، بشراكة مصرية فرنسية، ويرأس مجلس إدارتها برنار بيسيه، أحد كبار رجال الأعمال الفرنسيين في مجال الاستثمار الرياضي والعقاري في فرنسا، ورئيس مجلس إدارة شركة فونسيه الفرنسية، ويضم مجلس إدارتها مجموعة من الخبرات المصرية والفرنسية منهم إسماعيل الشافعي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، توقيع عقد المشاركة لإقامة "رولان جاروس- مصر"، ككيان رياضي متكامل لرياضة التنس، ضمن مشروع "صن كابيتال" للتنمية العمرانية، الجاري تنفيذه بالشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري، بالمنطقة المطلة على أهرامات الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر.