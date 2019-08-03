جامعة الأزهر تنعى طالبا بدراسات الشرقية توفي في حادث سير بالشيخ زايد

كتب - محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الطالب عبدالرحمن أحمد محمد أحمد، بالفرقة الثانية شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية أثر حادث سير بمدينة الشيخ زايد، أمس الجمعة.

وتوجهت جامعة الأزهر، في بيان لها السبت بخالص الدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.