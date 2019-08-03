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    جامعة الأزهر تنعى طالبا بدراسات الشرقية توفي في حادث سير بالشيخ زايد

    01:44 م السبت 03 أغسطس 2019
    جامعة الأزهر تنعى طالبا بدراسات الشرقية توفي في حادث سير بالشيخ زايد

    الطالب عبدالرحمن أحمد محمد

    كتب - محمود مصطفى:

    نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الطالب عبدالرحمن أحمد محمد أحمد، بالفرقة الثانية شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بمحافظة الشرقية، الذي وافته المنية أثر حادث سير بمدينة الشيخ زايد، أمس الجمعة.

    وتوجهت جامعة الأزهر، في بيان لها السبت بخالص الدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

    الطالب عبدالرحمن أحمد محمد المحرصاوي الشيخ زايد حادث سير جامعة الأزهر الدراسات الإسلامية

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