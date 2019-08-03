جامعة القاهرة: صرف 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية للأساتذة والعاملين

كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة.

وكتب الخشت على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "لم تكن الإنجازات الكبرى لتتحقق في كل المستويات، ولم يكن صعود مكانة الجامعة على المستوى الدولي بشهادة أمينة عام الأمم المتحدة، لولا توفيق الله ثم جهودكم غير العادية وتفانيكم في خدمة الجامعة".​