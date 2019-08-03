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    جامعة القاهرة: صرف 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية للأساتذة والعاملين

    12:00 م السبت 03 أغسطس 2019
    جامعة القاهرة: صرف 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية للأساتذة والعاملين

    الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

    كتب- محمد قاسم:

    قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه مكافأة جهود غير عادية لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بالجامعة.

    وكتب الخشت على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت: "لم تكن الإنجازات الكبرى لتتحقق في كل المستويات، ولم يكن صعود مكانة الجامعة على المستوى الدولي بشهادة أمينة عام الأمم المتحدة، لولا توفيق الله ثم جهودكم غير العادية وتفانيكم في خدمة الجامعة".​

    محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة مكافأة جهود غير عادية

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