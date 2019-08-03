الأوقاف: الأئمة والواعظات يؤدون دورا متميزا في توعية الحجاج

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور كمال سيف مسئول بعثة الأئمة والواعظات المرافقين لبعثات الحج الرسمية، إن أئمة الأوقاف وواعظاتها يؤدون دورا متميزا في توعية حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف سيف في بيان له السبت، أن الواعظات المرافقات لبعثة الحج يقمن بدور وجهد كبير في توعية السيدات والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج وآدابه، وما ينبغي أن يكون عليه الحجيج من مكارم الأخلاق.

وتبدأ مناسك الحج، يوم الجمعة المقبل، الثامن من شهر ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية.