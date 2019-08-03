الرطوبة تصل لـ95%.. الأرصاد: الحرارة لن ترتفع عن هذا المعدل في أغسطس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد استكمالا لحالة الاستقرار في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، إن درجات الحرارة تظل حول المعدل الطبيعي، وتتراوح على القاهرة بين 35 وحتى 37 درجة حتى منتصف الأسبوع، و39 وحتى 41 على شمال وجنوب الصعيد.

وتوقع شاهين، عدم وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درحة خلال شهر أغسطس على القاهرة، فيما ترتفع نسب الرطوبة إلى 90% على القاهرة، و95% على المناطق الشمالية.

وتابع: سبب إحساس المواطنين بشدة الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة وهو ما يميز شهر أغسطس، بسبب منخفض الهند الموسمي والذي يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط طوال الشهر، وهذا المنخفض يساعد على خفض درحات الحرارة، وهو محمل بكميات كبيرة من بخار الماء والتي تتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يتسبب في وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري والقاهرة.​