بعد تكليفات الرئيس.. 3 وزارات تناقش منظومة المخلفات الصلبة

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير التنمية المحلية، وفدًا ضم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر الوزارة بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العام المالى الأول 2019 -2020 في منظومة المخلفات الجديدة.

واستعرض المجتمعون، المشروعات التي سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات خلال العام الأول للمنظومة والخاصة بإنشاء 23 محطة وسيطة و34 خلية للدفن الصحي وإغلاق 35 مقلبًا عشوائيًا وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات في عدد من المحافظات وذلك بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على الصياغة النهائية الخاصة ببروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

كما عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع وزيرة البيئة، بحضور قيادات الوزارتين، ومجموعة من الشباب أصحاب المبادرات المجتمعية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ومنها مبادرة "مجلس إدارة الشارع" ومبادرة "معًا لنرتقي" ومبادرة "حماية النيل very Nile" ومؤسس مبادرة "Go clean" ومؤسسة مبادرة "up of use"، حيث استعرض الشباب تفاصيل المبادرات التي ترتبط ببرامج منظومة الجديدة للمخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في المبادرات المجتمعية الفعالة خاصة المبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات والتي حققت نجاحًا فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات.

وأشار الوزير، إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر.

وقالت وزيرة البيئة، إنه من الضروري دعم الحكومة لكافة المبادرات الشبابية التي تساهم في رفع مستوى النظافة بالمحافظات وتشجيع المواطنين علي المساهمة بفعالية في المنظومة الجديدة.

وأشارت إلى اهتمام الوزارة بقصص النجاح المختلفة الخاصة بالشباب في مجال تدوير المخلفات، مشددة على أهمية المشاركة المجتمعية للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في استكمال برامج المنظومة ودعم الشباب في العمل البيئي.

وأشاد وزيرا التنمية المحلية والبيئة، في نهاية اللقاء، بكافة المبادرات التي تم عرضها، مؤكدين دعمهم الكامل للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة في كل المحافظات.