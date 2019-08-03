مترو الأنفاق تعلن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بمحطة المرج الجديدة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم ٢ بمحطة المرج الجديدة الساعة ٨:٤٦ صباحًا؛ ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة.

وبحسب بيان اليوم السبت، أكد عبدالهادي، أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة فى الاتجاهين، موضحاً أنه جارٍ إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بالمحطة.