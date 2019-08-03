زيادة معدل الفقر.. والحكومة ترد على "تسريح 25% من الموظفين"- حصاد الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة.

نفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة معدلات الفقر.

ونفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وفاز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض مصراوي في الفيديو جراف التالي، أبرز الأحداث على مدار الأسبوع الماضي.