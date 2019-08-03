زيادة معدل الفقر.. والحكومة ترد على "تسريح 25% من الموظفين"- حصاد الأسبوع
02:57 ص السبت 03 أغسطس 2019
القاهرة- مصراوي:
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة.
نفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة معدلات الفقر.
ونفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وفاز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.
ويستعرض مصراوي في الفيديو جراف التالي، أبرز الأحداث على مدار الأسبوع الماضي.
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