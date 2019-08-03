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    زيادة معدل الفقر.. والحكومة ترد على "تسريح 25% من الموظفين"- حصاد الأسبوع

    02:57 ص السبت 03 أغسطس 2019
    زيادة معدل الفقر.. والحكومة ترد على "تسريح 25% من الموظفين"- حصاد الأسبوع

    حصاد الأسبوع

    القاهرة- مصراوي:

    شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة.

    نفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة معدلات الفقر.

    ونفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وفاز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

    ويستعرض مصراوي في الفيديو جراف التالي، أبرز الأحداث على مدار الأسبوع الماضي.

    الحكومة المصرية معدل الفقر تحليل المخدرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تسريح موظفين
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