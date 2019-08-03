  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    "نقتل أنفسنا بالأكل".. أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من الوجبات السريعة

    02:52 ص السبت 03 أغسطس 2019
    "نقتل أنفسنا بالأكل".. أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من الوجبات السريعة

    الوجبات السريعة - أرشيفية

    كتب- محمود علي:

    قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إن التغذية في مصر تحولت إلى الأسوأ، مؤكدًا: "نقتل أنفسنا بالأكل الخطأ".

    وأضاف أسامة حمدي، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية "دي إم سي"، أن هناك من 15 إلى 30% من المصريين ينضمون لمرضى السكر سنويًا، مرجحا أن يكون السبب الأساسي في ذلك الوجبات السريعة والضغط النفسي.

    وأوضح أستاذ السمنة، أن فريقًا من الباحثين يعمل لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد، وتدريس مناهج الجامعة بالجامعات المصرية، علاوة على إرسال فريق مصري لتلقي التدريب في هارفارد.

    الوجبات السريعة مرضى السكر السمنة

    الخبر التالى:

    زيادة معدل الفقر.. والحكومة ترد على "تسريح 25% من الموظفين"- حصاد الأسبوع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان